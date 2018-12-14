Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Пятница, 14 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Теперь отставание составляет менее четырех баллов.

Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА, теперь ее отставание составляет менее четырех баллов. Об этом 14 декабря сообщается на сайте организации.

Российские клубы в заключительном туре еврокубков заработали всего 0,334 балла, потерпев четыре поражения в пяти матчах. «Локомотив» проиграл в Лиге чемпионов, а «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — в Лиге Европы. Единственную победу одержал ЦСКА, разгромив «Реал» со счетом 3:0.

Отметим, что борьбу в весенней части Лиги Европы продолжат только «Зенит» и «Краснодар», пишет regnum.ru.

Португальские клубы получили 2,200 балла в рейтинге. «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» одержали победы над соперниками. Причем все три клуба вышли в плей-офф. «Порту» продолжит выступление в Лиге чемпионов, а «Бенфика» и «Спортинг» — в Лиге Европы.

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