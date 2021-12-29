Португалия: соли и сахара больше, чем нужно

Среда, 29 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: соли и сахара больше, чем нужно

Более половины пищевых продуктов для детей приготовлены с избытком сахара или соли.

Исследование, проведенное Институтом Рикарду Жорже, оценило 138 продуктов для питания детей в возрасте от 6 до 36 месяцев. В некоторых из них было слишком много сахара или соли. Диетологи обеспокоены.

В связи с этим исследованием Ассоциация диетологов обратилась к Генеральному директорату здравоохранения (DGS) с просьбой оказать «давление на пищевую промышленность» и настаивать на «изменении рецептуры продуктов».

«Зная, что 31% продуктов, предназначенных для детей, содержат по крайней мере один источник сахара и что 25% содержат добавленную соль, вызывает беспокойство, поскольку соль и сахар не следует употреблять в течение первого года жизни», - предупреждает президент португальских диетологов.

Александра Бенто добавила, что именно в первые годы жизни дети приобретают привычки и что воздействие соли и сахара в раннем возрасте влияет на их вкусовые качества.

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