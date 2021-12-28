Португалия. солнце возвращается в эту среду и остается до конца года

Вторник, 28 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия. солнце возвращается в эту среду и остается до конца года

Дождливая погода, сохранявшаяся последние несколько дней, вот-вот уйдет.

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) предсказывает, что ливни останутся еще два дня на севере страны.

Однако благодаря антициклону, который переместится к северу от материковой территории, заставляя фронтальные возмущения следовать по тому же пути, погода улучшится.

До среды в северных и центральных регионах по-прежнему будут дождливые периоды, а в южных регионах возможен небольшой ливень. Но начиная со среды ситуация изменится. «Небо будет открытым и не очень облачным», - говорит метеоролог Криштина Симойнш.

Однако IPMA прогнозирует, что 1 января мы увидим приближение холодной фронтальной поверхности, которая может снова вызвать дождь. Несмотря на это, температура будет оставаться хорошей и даже высокой по сравнению со средней для этого времени года. «На побережье у нас будет до 18-20 градусов, а во внутренних районах - до 16-17 градусов», - гарантирует IPMA.

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