Португалия: солнечная энергия бьет рекорды

Португалия стала четвертой страной в Европе, которая за первые пять месяцев года активно внедряла возобновляемые источники энергии в производство электроэнергии в Европе. Производство солнечной энергии достигло рекорда.

В течение мая производство солнечной энергии достигло 8,2% от общего объема, что соответствует самому высокому значению, когда-либо зарегистрированному в Португалии, отмечает Португальская ассоциация возобновляемых источников энергии (APREN)

Португалия отставала от Норвегии (99,6%), Дании (76,1%) и Австрии (73,2%) с точки зрения включения возобновляемых источников энергии в производство электроэнергии в Европе за первые пять месяцев года.

Согласно отчету, до мая в Португалии было зарегистрировано 59,4% возобновляемых источников энергии, используемых для производства электроэнергии.

Ставка на возобновляемые источники энергии означала, что за пять месяцев года Португалия сэкономила 1,528 млн евро на импорте природного газа и произвела на 3,4 млн тонн меньше двуокиси углерода (CO2). В мае экономия составила 274 миллиона евро и меньше выбросов CO2 на 0,7 миллиона тонн.

В период с января по май в стране было зарегистрировано «56 часов подряд, в течение которых возобновляемой генерации было достаточно для обеспечения потребления электроэнергии на материковой части Португалии », - сообщает APREN.