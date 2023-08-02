Португалия: солнечная энергия обеспечила 10% потребностей страны

Потребление газа за июль упало на 20%.

Производство солнечной энергии впервые достигло 10% потребления электроэнергии в течение месяца. Рекорд был побит в июле, когда гидроэнергетика обеспечивала 6% потребления, ветер 22% и биомасса 6%.

Согласно данным Redes Energéticas Nacionais (REN), опубликованным 2 августа, на невозобновляемое производство пришлось 28% потребления в июле, а остальные 28% приходится на импорт энергии.

REN также сообщает, что индекс производительности гидроэлектростанций в июле составил 0,61, что намного ниже среднего, «но не имеет большого значения, учитывая летний период, когда притоки практически нулевые», - обосновывает заявление организация.

В свою очередь, ветровой и солнечный режимы были выше средних значений, составив соответственно 1,08 и 1,05.