Португалия: солнечные дни и холодные ночи

Институт моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) сообщает, что в начале недели во все регионы страны придет солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до 25 градусов, особенно повышение температуры будет заметно в Фару.

В столице Португалии Лиссабоне в понедельник, 11 марта, температура будет колебаться между 11 и 21 градусами. В Порту воздух прогреется лишь до 19 градусов, там ожидается небольшая облачность.

По прогнозам синоптиков, на Азорских островах, наоборот, будет моросить небольшой дождь. Метеорологи также предупреждают о тумане, который возможен в континентальной Португалии в утреннее время, а также о том, что по ночам ожидается «выраженное похолодание».