Португалия: Somersby Out Jazz

Четверг, 16 Май 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Somersby Out Jazz

В период с мая по сентябрь, в Лиссабоне, вы сможете побывать на концерте, проводимом на открытом воздухе, где происходит смешение самых различных музыкальных стилей. 

От джаза до соула, от фанка до хип-хопа, в конце воскресного дня музыка сады и парки города наполняются музыкой.

Спектакли с бесплатным доступом неизменно начинается в 17:00. А вот места их проведения меняются. В мае сценой для концертов служит сад Башни Белем (Jardim da Torre de Belém), в июне - Сад Кейл-ду-Амарал (Jardim Keil do Amaral) в лесопарке Монсанто (Monsanto), в июле - Парк Эдуарда VII (Parque Eduardo VII), в августе - Сад Эштрела (Jardim da Estrela), а в сентябре - Сад Кампу-Гранде (Jardim do Campo Grande).  В парке Бела-Вишта-Юг (Bela Vista Sul Park) также проводятся концерты в мае, но в субботу.

Не пропустите эти спектакли и проведите остаток дня на открытом воздухе, наслаждаясь музыкой в непринужденной обстановке.

Время проведения: до 29 сентября

Место проведения: Lisboa

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