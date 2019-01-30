Португалия: Sonae получила рекордную выручку

Среда, 30 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Sonae получила рекордную выручку

Компания-владелец сети Continente заработал рекордные 6,3 млрд евр.

Объем продаж холдинга Sonae MC вырос на 30%.

Объем продаж холдинга Sonae MC, которому принадлежит популярная сеть супермаркетов Continente и магазины Worten, в прошлом году вырос на 30% и превысил 6,3 млрд евро. Такие результаты опубликовала Комиссия по рынку ценных бумаг (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários).

Только объем продаж магазинов Worten в прошлом году составил около 1,1 млрд евро, что на 7,6% больше, чем в предыдущем. В последнем квартале 2018 года продажи сети составили 343 млн евро, что на 8,2% больше, чем в 2017 году.

Компания Sonae открыла в прошлом году 13 новых супермаркетов Continente Bom Dia, 3 Continente Modelo и 22 магазина Well's.

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