Португалия сопротивляется пандемии: цены на недвижимость выросли на 12%

Аналитики портала Imovirtual выяснили, что несмотря на введение 18 марта чрезвычайного положения в Португалии в связи с пандемией, цены на недвижимость в марте увеличились на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Самый большой вклад в этот рост внесли города Эвора и Сетубал. В первом средняя стоимость недвижимости выросла со 177 820 евро до 215 050 евро, а во втором – с 243 870 евро до 294 820 евро, пишет prian.ru.

Порталегри показал самый значительный годовой спад – на 12%. Несмотря на это, он остаётся городом с самым высоким ростом стоимости аренды – на 26% с марта 2019-го (средняя ставка сейчас – 390 евро в месяц).

Самые дорогие и самые доступные. Лиссабон и Фару – города с самыми высокими средними ценами, которые составляют 573 020 евро и 454 030 евро соответственно. А самые доступные по стоимости – Кастело Бранко (119 950 евро) и Бея (130 720 евро).

Средние арендные ставки в Португалии, в противоположность ценам на покупку жилья, в марте упали на 8% в годовом исчислении. Городами с самым дорогим съёмным жильём остаются Лиссабон (1 600 евро в месяц) и Порту (1 160 евро в месяц). А локации с самой доступной арендой – Гуарда (370 евро) и Кастело Бранко (390 евро). В Фару и Брагансе отмечено самое значительное снижение стоимости аренды с марта 2019-го – на 26% (до 840 евро) и на 22% (до 400 евро) соответственно.

Несмотря на пандемию коронавируса, в марте 2020 года цены на недвижимость в Португалии с февраля прибавили 1%. В феврале цена составляла 234 040 евро, а в марте – уже 236 400 евро. В Лиссабоне средняя стоимость недвижимости за март увеличилась на 9 552 евро, в Порту – на 10 014 евро.

Что касается аренды, то она за месяц умеренно подорожала. Если в феврале средняя ставка составляла 655 евро, то в марте – 660 евро. В Лиссабоне съёмное жильё выросло в цене на 2,4%, в Браге – на 3,4%.