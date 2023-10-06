Португалия: сотни людей путешествуют, наблюдая за птицами

Крупнейшее природное событие Португалии возвращается в Сагреш! В заявлении городского совета Вила-ду-Бишпу округа Фару говорится, что это «крупнейшее мероприятие, посвященное птицам и природе в нашей стране», и «сотни людей» едут в Сагреш, «чтобы открыть для себя природу региона и, в частности, особенности осенней миграции птиц».

Источник в местной власти, участвовавший в организации инициативы, сообщил, что в предыдущие годы фестиваль посетили от 1000 до 1500 человек.

Программа фестиваля в 14 раз включает более 200 мероприятий, многие из которых бесплатны: от прогулок на лодке для наблюдения за птицами, дельфинами, пещерами и скалами до мастер-классов по фотографии, живописи и иллюстрации, а также походов на каяках.

Муниципалитет заявляет, что для участия просто зайдите в Форте-ду-Беличе в Сагреше и зарегистрируйтесь на запланированные мероприятия, чтобы получить браслет участника.

Браслет, помимо входа на мероприятия, даст вам право на бесплатный вход в Форталеза-де-Сагреш и Эрмида-де-Носса-Сеньора-де-Гуадалупе, а также на скидки у партнеров инициативы, таких как рестораны и проживание.

Фестиваль наблюдения за птицами и мероприятиями на природе организован городским советом Вила-ду-Бишпу в партнерстве с Португальским обществом изучения птиц (SPEA) и экологической ассоциацией Almargem.