Португалия: сотни отелей закроются без даты открытия

Среда, 04 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: сотни отелей закроются без даты открытия

Пандемия Covid-19 грозит уничтожить португальский гостиничный бизнес.

У сети Vila Galé этой осенью-зимой будет закрыто 17 отелей, а открытыми останутся только 10. Пятизвездочный Porto Dom Henrique закроется со дня на день, отель Astória уже закрыт.

Многие отели закрылись без даты открытия, например Palace do Bussaco в Лусо, Hotel Astória в Коимбре или Ibis в Фигейра-да-Фош.

«Открытие до следующего лета? Думаю, это будет непросто. До конца первого квартала и вовсе невозможно. Январь и февраль всегда были слабыми месяцами, а теперь тем более», - заявил Антониу Конде Пинту, исполнительный президент Португальской ассоциации гостиниц, ресторанов и туризма.

«Более 70% отелей и туристических объектов в Алгарве приостановят свою деятельность в этот низкий сезон. Речь идет о более чем 300 единицах», - сказал Элидерику Виегаш, президент ассоциации отелей в самом туристическом регионе Португалии.

Отельеры надеются за счет перерыва в работе минимизировать убытки, чтобы хотя бы частично компенсировать потери, удачно войдя в туристический сезон 2021 года.

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