Португалия: сотни школ закрыты из-за забастовки

Сотни школ в разных регионах страны закрыты из-за забастовки, которую называют крупнейшей за последние годы. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.

«Это одна из самых крупных забастовок за последние годы. Скорее всего будут закрыты сотни школ, потому что сотрудники хотят продемонстрировать правительству, что они обязаны вести переговоры», - сообщил журналистам Жуао Абрао, генсекретарь Федерации союзов государственной администрации.

Сообщается, что школы закрыты в Лиссабоне, Брагансе, Сетубале и Порту. В некоторых учебных заведениях также прошли акции. Сотрудники школ и профсоюзные лидеры пришли с плакатами. Они требуют повышения заработной платы, а также «проявлять уважения к педагогам».

Родители учеников рассказали, что относятся к забастовке с пониманием. Однако, многие из них подчеркивают, что остановка учебных занятий плохо отражается на образовании детей.