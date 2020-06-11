Португалия: сотрудница соцслужбы заработала 600 тысяч евро на «липовых» беременных

В Коимбре разоблачили сотрудницу местного отделения Segurança Social, которая годами зарабатывала на несуществующих беременных и нуждающихся матерях. Она создала 100 фальшивых профилей и открыла 252 процесса по выплате пособий. Денежные средства она получала на свой счет в период с 2014 по 2018 год.

50-летняя обвиняемая признала в суде свою вину по всем эпизодам мошенничества. По ее словам, компьютерная система Segurança Social, к которой она имела доступ, позволяла ей создавать фальшивые профили.

«Я пошла на мошенничество из-за отчаяния, у меня не было денег, а у семьи были долги», - сказал он. По ее словам, ее сын оказался в долгах из-за пристрастия к азартным играм. По словам женщины, она обрадовалась, когда сотрудники прокуратуры ее разоблачили.

«Это было облегчением, потому что я чувствовал, что не могу остановиться», - призналась женщина.

Обвиняемая рассказала, что успела потратить все деньги. В частности, она приобрела автомобиль за 4 тысячи евро, ездила на отдых в Алгарве и заграницу и оплачивала сыну поездки на футбольные матчи. Куда делись остальные средства, подозреваемая объяснить не смогла. Сейчас бывшая сотрудница соцзащиты обвиняется по нескольким статьям, в том числе в мошенничестве, растрате и отмывании денег.