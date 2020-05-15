Португалия: сотрудники почты CTT объявили о забастовке

Пятница, 15 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: сотрудники почты CTT объявили о забастовке

В стачке примут участие CTT Expresso и CTT Correios de Portugal.

Национальный профсоюз работников почты и телекоммуникаций (Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações) в этот четверг объявил о забастовке, которая пройдёт 29 мая. В стачке примут участие сотрудники CTT Expresso и CTT Correios de Portugal.

По словам представителей профсоюза, почтовые работники протестуют против выдачи карт питания в качестве продовольственной субсидии. До этого сотрудники получали субсидию в виде денежного перевода. По словам протестующих, нововведение привело к тому, что «сотни работников почты получают на руки зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда».

В профсоюзе сообщили, что в день забастовки основные почтовые услуги будут осуществляться теми работниками, которые не присоединились к стачке.

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