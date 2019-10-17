Португалия: сотрудников SEF подозревают в участии в ОПГ

Полиция Лиссабона опрашивает десятки подозреваемых по громкому делу о фальсификации документов и коррупции, фигурантами которого стали также сотрудники SEF, Segurança Social и службы Finanças. По предварительным данным, госслужащие помогали аферистам находить клиентов, получая за это незаконное вознаграждение. Об этом сообщает издание DN.

По версии следствия, ОПГ руководил один из столичных адвокатов. Он предлагал нелегальным иммигрантам «ускоренное получение вида на жительство». ОПГ также владела сетью фирм-одноневок, которые использовались для заключения трудовых договоров. Среди «услуг» мошенников также были фиктивные браки, стоимость которых доходила до 12 тысяч евро.

В официальном заявлении полиции говорится, что группировка «несет ответственность за незаконный въезд в Португалию и Европу тысяч иммигрантов». По данным следствия, задержанным от 28 до 64 лет. Им инкриминируют фальсификацию документов, злоупотребение полномочиями, отмывание денег и коррупцию.

Власти полагают что ОПГ начала деятельность в 2015 году. Большинство клиентов, среди которых в основном были бразильцы, африканцы и пакистанцы, получив документы, отправлялись в другие страны ЕС.