Португалия: Соуто де Моура продлится до сентября 2020 года

Четверг, 26 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Соуто де Моура продлится до сентября 2020 года

В Португальском центре архитектуры в Матосиньюше открыта уникальная выставка, посвященная сорока проектам Эдуардо Соуто де Моура.

Она продлится до сентября 2020 года, пишет lusitanasol.ru.

О сорока проектах на выставке Соуто де Моура

Архитектор перенес свою богатейшую коллекцию в центр еще в мае 2018 года. Он рассказал, что экспонаты будят множество воспоминаний, например:

  • о проекте футбольного стадиона в Браге;
  • строительстве метрополитена в Порту, который преобразил старинный город.

Курируют выставку Нуну Граса Моура, португальский архитектор, и Франческо Даль Ко, итальянский историк архитектуры.

Уникальность мероприятия состоит в том, что представленные ценные экспонаты никогда ранее не выставлялись, а ведь они значимы не только для их владельца, а всей Португалии в целом.

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