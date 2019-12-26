Португалия: Соуто де Моура продлится до сентября 2020 года

Она продлится до сентября 2020 года, пишет lusitanasol.ru.

О сорока проектах на выставке Соуто де Моура

Архитектор перенес свою богатейшую коллекцию в центр еще в мае 2018 года. Он рассказал, что экспонаты будят множество воспоминаний, например:

о проекте футбольного стадиона в Браге;

строительстве метрополитена в Порту, который преобразил старинный город.

Курируют выставку Нуну Граса Моура, португальский архитектор, и Франческо Даль Ко, итальянский историк архитектуры.

Уникальность мероприятия состоит в том, что представленные ценные экспонаты никогда ранее не выставлялись, а ведь они значимы не только для их владельца, а всей Португалии в целом.