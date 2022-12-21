Португалия: совершенно провальный год для оливок

Среда, 21 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: совершенно провальный год для оливок

Производство оливкового масла в Траз-уш-Монтеш сократилось на 50%.

Президент Ассоциации производителей в регионе Траз-уш-Монтеш и Алту-Дору (APITAD) говорит о «совершенно катастрофическом годе» для выращивания оливок в регионе.

Падение производства оливкового масла уже прогнозировалось из-за последствий засухи в этом году, но не столь резкое. В регионе Трас-ос-Монтес кампания практически завершена, и цифры не внушают оптимизма.

В среднем падение производства составляет около 50%. Есть даже муниципалитеты, где снижение по сравнению с 2021 годом превышает 70% по оценкам ассоциации APITAD, которая объединяет около 1400 производителей оливок.

Это означает, что регион Траз-уш-Монтеш, производящий в среднем около 14 000 тонн оливкового масла, в этом году останется на уровне 7000 тонн.

Франсишку Павао приводит три причины этого падения: «Прошлый год был превосходным, поэтому уже ожидалось, что в этом году будет падение, у нас было много тепла, около 40ºC, в зоне цветения, что отрицательно влияет на урожай, а затем мы пережили огромный период засухи, так что эти три фактора способствовали наблюдаемому падению», - говорит он.

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