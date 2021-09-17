Португалия создает стандарты устойчивого виноделия

Более 40 мировых операторов винодельческого сектора, включая две организации португальского происхождения, решили объединить усилия, чтобы укрепить лидерство винного сектора в вопросах устойчивости .

Corticeira Amorim и Fundação The Porto Protocol - во главе с Адрианом Бриджем, управляющим директором группы Вила-Нова-де-Гайя, которая держит портвейны марок Taylor’s, Fonseca и Croft - являются членами-основателями Круглого стола.

Новая ассоциация разработает глобальный эталонный стандарт, который разъяснит винодельческому сообществу точное значение концепции устойчивости, а также способы ее реализации и измерения.

Помимо предоставления «четких и надежных рекомендаций» виноградникам и винодельням, она хочет помочь розничным торговцам и потребителям разобраться в различных экологических этикетках и заявлениях.