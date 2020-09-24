Португалия: создан справочник по глубоководным акулам

Это сделано для борьбы со случайными уловами на местных промыслах, для изучения и популяризации этих обитателей океана, объяснил специалист по морской экологии Лоуренс Фоконне.

В заявлении ученых, входящих в Центр исследований и разработок Университета Азорских островов, говорится, что руководство было разработано непосредственно для азорских рыбаков, а цель его - помочь идентифицировать виды.

Еще одна цель публикации - повысить осведомленность о разнообразии видов, ведь ранее здесь были открыты две неизвестных науке акулы.