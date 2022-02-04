Португалия: создание бизнеса растет, и банкротства не отстают

Пятница, 04 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: создание бизнеса растет, и банкротства не отстают


В январе число созданных компаний увеличилось на 19,2%, а число банкротств выросло на 4,9%.

Наибольшее количество компаний было зарегистрировано в Лиссабоне (1346, рост на 46,9%) и в Порту (697 новых предприятий, небольшое снижение на 0,3%).

В разбивке по секторам рост создания бизнеса был зарегистрирован в транспортных компаниях (103,4%), гостиницах и ресторанах (57%), производстве (23,7%), строительстве и общественных работах (23,5%), других услугах (23,3%), телекоммуникациях (22,2%) и коммунальных услугах (7,1%).

С другой стороны, создание бизнеса сократилось по сравнению с январем 2020 года в добывающей промышленности (-66,7%), розничной торговле (-17,6%), сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве (-14,6%), оптовой торговле (6,1%) и продаже автомобилей (-3,9%).

Наибольшее число банкротств отмечено в округах Лиссабона и Порту - 116 и 99 соответственно. По сравнению с 2021 годом число банкротств в Лиссабоне увеличилось на 17,2%, а в Порту - на 16,8%.

Исследование проводилось компанией Iberinform.

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