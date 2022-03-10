Португалия: создание новых компаний выросло на 35 процентов

По словам экспертов, эти цифры подтверждают траекторию восстановления предпринимательства.

Создание новых компаний в Португалии выросло до 8868 в годовом исчислении до февраля 2022 года, в то время как банкротства снизились до 2009 компаний, сообщила в этот четверг Informa D&B.

Эксперты отметили, что февраль является пятым месяцем подряд, демонстрирующим рост показателей.

Что касается того же периода с января по февраль 2020 года, последнего перед пандемией, то разница составляет всего минус 8%.

Исследование показывает, что позитивная динамика исходит от секторов, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19: размещения, общественного питания и транспорта, которые в настоящее время входят в число тех, в которых зарегистрирован наибольший рост и создание новых компаний.

Рост регистрации новых компаний распространяется на все регионы и округа, с акцентом на Лиссабонскую агломерацию, где зарегистрировано 1215 компаний, что соответствует увеличению на 57%.