Португалия создаст свободные зоны для развития новых технологий

Вторник, 28 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия создаст свободные зоны для развития новых технологий

На этой неделе правительство Португалии опубликовало план действий по переходу на цифровые технологии.

В рамках плана предложено создание «Технологических свободных зон», которые, по заявлению Совета министров страны, адаптированы, чтобы уменьшить нормативно-правовое бремя для разработчиков новых и экспериментальных технологий, пишет cryptos.tv.

Португальская юридическая фирма Vieira de Almeida отметила, что принятая для свободных зон правовая база выходит за рамки существующих подходов к нормативным «песочницам», которые, устанавливаются в соответствии с потребностями сектора. Вместо этого Совет министров намерен стимулировать эксперименты в различных отраслях:

«В резолюции отмечается важность утверждения нормативно-правовой базы, которая поощряет и оптимизирует экспериментальную межотраслевую деятельность, чтобы использовать все возможности, предоставляемые новыми технологиями — от искусственного интеллекта до блокчейна, био- и нанотехнологий, 3D-печати, виртуальной реальности, робототехники и Интернета вещей, включая большие данные и сеть 5G».

По мнению Vieira de Almeida, это представляет собой более согласованный подход к разработке продуктов и услуг, как частных, так и государственных, с учетом участия различных регулирующих органов.

План действий Португалии по «построению цифрового общества» будет стимулировать экономику, основанную на знаниях, для ускорения роста различных секторов. Он включает работу с регулированием, цифровой конфиденциальностью, кибербезопасностью, экономикой данных и инфраструктурой.

Правительство также обнародовало образовательные инициативы по расширению доступа граждан к цифровым технологиям и заявляет, что новые технологии необходимы для экономического развития и реструктуризации государства, частного сектора и стратегических промышленных секторов.

Летом прошлого года Португалия заявила, что операции с криптовалютами не будут облагаться НДС.

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