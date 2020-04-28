Португалия создаст свободные зоны для развития новых технологий

В рамках плана предложено создание «Технологических свободных зон», которые, по заявлению Совета министров страны, адаптированы, чтобы уменьшить нормативно-правовое бремя для разработчиков новых и экспериментальных технологий, пишет cryptos.tv.

Португальская юридическая фирма Vieira de Almeida отметила, что принятая для свободных зон правовая база выходит за рамки существующих подходов к нормативным «песочницам», которые, устанавливаются в соответствии с потребностями сектора. Вместо этого Совет министров намерен стимулировать эксперименты в различных отраслях:

«В резолюции отмечается важность утверждения нормативно-правовой базы, которая поощряет и оптимизирует экспериментальную межотраслевую деятельность, чтобы использовать все возможности, предоставляемые новыми технологиями — от искусственного интеллекта до блокчейна, био- и нанотехнологий, 3D-печати, виртуальной реальности, робототехники и Интернета вещей, включая большие данные и сеть 5G».

По мнению Vieira de Almeida, это представляет собой более согласованный подход к разработке продуктов и услуг, как частных, так и государственных, с учетом участия различных регулирующих органов.

План действий Португалии по «построению цифрового общества» будет стимулировать экономику, основанную на знаниях, для ускорения роста различных секторов. Он включает работу с регулированием, цифровой конфиденциальностью, кибербезопасностью, экономикой данных и инфраструктурой.

Правительство также обнародовало образовательные инициативы по расширению доступа граждан к цифровым технологиям и заявляет, что новые технологии необходимы для экономического развития и реструктуризации государства, частного сектора и стратегических промышленных секторов.

Летом прошлого года Португалия заявила, что операции с криптовалютами не будут облагаться НДС.