Португалия: спасенная в Лагоше гигантская черепаха идет на поправку

Спасенная морской полицией и туристами в Алгарве 300-килограммовая гигантская кожистая черепаха идет на поправку. Морское животное сейчас находится в центре реабилитации Zoomarine в Албуфейре.



«Животное ведет себя активно, ныряет и изучает среду реабилитации», - говорит Элио Висенте директор центра.



Сотрудники центра сообщили, что питается черепаха в основном медузами. Они уже попросили местных рыбаков о помощи с кормом для животного.



Напомним, накануне в Лагоше на пляже Meia Praia спасатели и морская полиция обнаружили черепаху, которая запуталась в рыболовных сетях. Истощенное животное вызволили и эвакуировали в реабилитационный центр.

Кожистые черепахи являются самыми крупными в мире. Их длина тела достигает 2,5 метров, а вес 600 килограммов.