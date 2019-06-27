Португалия: спасенная в Лагоше гигантская черепаха идет на поправку

Четверг, 27 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: спасенная в Лагоше гигантская черепаха идет на поправку

300-килограммовое животное содержится в реабилитационном центре.

Спасенная морской полицией и туристами в Алгарве 300-килограммовая гигантская кожистая черепаха идет на поправку. Морское животное сейчас находится в центре реабилитации Zoomarine в Албуфейре.

«Животное ведет себя активно, ныряет и изучает среду реабилитации», - говорит Элио Висенте директор центра.

Сотрудники центра сообщили, что питается черепаха в основном медузами. Они уже попросили местных рыбаков о помощи с кормом для животного.

Напомним, накануне в Лагоше на пляже Meia Praia спасатели и морская полиция обнаружили черепаху, которая запуталась в рыболовных сетях. Истощенное животное вызволили и эвакуировали в реабилитационный центр.
Кожистые черепахи являются самыми крупными в мире. Их длина тела достигает 2,5 метров, а вес 600 килограммов.

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