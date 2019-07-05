Португалия: спасенной гигантской черепахе выбирают имя

Жители Португалии выбирают имя для спасенной в Лагоше из рыболовных сетей гигантсткой кожаной черепахи. Напомним, 300-килограммовое морское животное в июне спасли и транспортировали из Лагоша в реабилитационный центр для животных Zoomarine.



Сейчас сотрудники центра выбирают имя для морского гиганта и просят всех желающих прислать свой вариант на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или сообщением на странице центра Zoomarine в социальной сети Facebook. Главное условие — имя должно начинаться на букву Q.



«Через неделю мы выберем имя из предложенных вариантов и пригласим человека, который прислал этот вариант в центр Zoomarine, для того, чтобы познакомиться с животным», - рассказал Элио Висенте, зоолог центра.



Сообщается, что уже прислано около 1000 вариантов имен, такие как Квазимодо, Киноа и Карат. Сотрудники центра рассказали, что как только черепаха полностью выздоровеет, то животное вернут в естественную среду обитания. Предположительно это произойдет в августе.