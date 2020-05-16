Португалия: спецрейс доставит россиян из Лиссабона в Москву

Суббота, 16 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: спецрейс доставит россиян из Лиссабона в Москву

Вывозной рейс накануне был одобрен португальскими властями.

Накануне португальские власти сообщили о разрешении на организацию вывозного рейса для россиян. Борт компании «Аэрофлот» вернёт всех желающих россиян на родину 19 мая.

Рейс AFL2607 Лиссабон - Малага - Москва отправится в 8.35 по местному времени. Билеты на него могут приобрети все граждане России. В авиакомпании напоминают, что если у вас уже был билет на рейс российской авиакомпании и он не был сдан, то необходимо за несколько часов до перелёта обратиться в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой произвести взаимозачёт. Перелёт будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачёте между компаниями-перевозчиками. Во всех остальных случаях стоимость перелёта составит 200 евро.

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