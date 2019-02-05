Португалия: спецслужбы предотвратили теракт на «Евро-2004» 15 лет назад

Португальские спецслужбы раскрыли детали секретной операции, в ходе которой 15 лет назад им удалось предотвратить крупный теракт. Группа террористов готовилась привести в действие взрывное устройство на чемпионате Европы-2004 по футболу, который проходил в Португалии. Об этом журналистам рассказал бывший главный инспектор Уголовной полиции Карлуш Анжуш.

По словам Анжуша, террористы планировали провести атаку на стадионе Estádio do Dragão в Порту. Преступники занимались подготовкой к теракту в городе Брага. Одной из целей террористов должен был стать Жозе Дурао Баррозу, в то время занимавший пост премьер-министра Португалии. Также у преступников были и другие мишени, в том числе иностранные граждане.

Однако, информация о готовящейся атаке попала в разработку спецслужбам за три месяца до начала чемпионата. В результате полицейские и сотрудники спецслужб задержали трех из четырех преступников. Позже они были высланы за пределы страны.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходил в Португалии летом 2004 года. В матчах участвовали представители 12 стран, в том числе и России.