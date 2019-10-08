Португалия: список объектов культурного наследия ЮНЕСКО увеличился

В португальский список объектов культурного наследия, классифицируемых ЮНЕСКО, вошли еще два монумента: здание королевского дворца в Мафре (Real Edifício de Mafra) и Святилище Бон-Жезуш-ду-Монти (Santuário do Bom Jesus do Monte) в Браге. С этими классифицированными монументами в Португалии сейчас насчитывается 17 объектов культурного наследия человечества.

Здание королевского дворца в Мафре включает в себя дворец, базилику, монастырь, прилегающий парк - Жардим-ду-Серку (Jardim do Cerco) и заповедник Тапада (Tapada). Это одно из наиболее знаковых сооружений, построенных в XVIII в. по приказу короля Дона Жоана V, превратившего это место в один из наиболее значимых образцов итальянского барокко за пределами Италии. Следует сказать о шести органах, установленных в базилике, и исторической библиотеке, собрание которой насчитывает более 36 000 томов, датируемых XV- XIX в.в..

Святилище Бон-Жезуш-ду-Монти («святилище доброго Иисуса на горе») (Santuário do Bom Jesus) в Браге представляет собой архитектурный и ландшафтный дизайн, в котором четко прослеживаются стили барокко, рококо и неоклассика. Строительство Святилища было начато в XVI веке. Это место напоминает нам о христианском Иерусалиме, воссоздавая Священную гору, увенчанную базиликой, подняться к которой можно лишь преодолев длинный участок Священного пути (Via Sacra), пройдя через лес. Базилика-ду-Бом-Жезуш, с ее длинной Лестницей пяти чувств - Эшкадария-душ-Синку-Сентидуш (Escadaria dos Cinco Sentidos) - представляет собой один из наиболее знаковых обликов культурно-религиозного наследия Португалии, пишет ТАСС.

Также было утверждено решение о том, чтобы расширить статус объекта культурного наследия, присвоенный Коимбрскому университету и университетской площади - Алта и София (Alta e Sofia), включив него также Национальный музей Машаду-де-Каштру (Museu Nacional Machado de Castro), который на тот период находился на стадии реконструкции. Разместившись в старых помещениях епископского дворца Коимбры (Palácio Episcopal de Coimbra), построенного в XII в., коллекция этого португальского Музея изобразительных искусств включает в себя очень важные для истории португальского искусства произведения скульптуры, живописи и декоративного искусства.