Португалия: «Спортинг» готов продать Акунью в «Зенит»
Лиссабонский «Спортинг» готов продать защитника Маркоса Акунью в питерский «Зенит» за 16 млн евро.
Об этом сообщает «Чемпионат».
«Спортинг» решил принять предложение питерского клуба, которое было сделано 16 января. Таким образом, «Зениту» достаточно повторить его. Акунья и «Спортинг» находятся в ожидании этого, пишет russian.rt.com.
Зарплата футболиста в «Зените» должна составить 2,5 млн евро в год.
Маркос Акунья выступает за лиссабонский «Спортинг» с лета 2017 года.