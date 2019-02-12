Португалия: «Спортинг» готов продать Акунью в «Зенит»

Вторник, 12 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Спортинг» готов продать Акунью в «Зенит»

Лиссабонский «Спортинг» готов продать защитника Маркоса Акунью в питерский «Зенит» за 16 млн евро.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Спортинг» решил принять предложение питерского клуба, которое было сделано 16 января. Таким образом, «Зениту» достаточно повторить его. Акунья и «Спортинг» находятся в ожидании этого, пишет russian.rt.com.

Зарплата футболиста в «Зените» должна составить 2,5 млн евро в год.

Маркос Акунья выступает за лиссабонский «Спортинг» с лета 2017 года.

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