Португалия: «Спортинг» и «Порту» сыграли вничью

Boeing успешно испытал складывающееся крыло, которое позволит самолетам, совершать перелеты на дальние расстояния на трансзвуковой скорости.

Лучшие в Европе девственные пляжи находятся в Испании

Безлюдные пляжи дарят особое удовольствие тем, кто устал от наплыва шумных туристов и вида многоэтажных домов на берегу моря.

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