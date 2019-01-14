Португалия: «Спортинг» и «Порту» сыграли вничью
«Порту» набрал 43 очка и укрепился на 1-й позиции. «Спортинг» с 35-ю баллами остался на 4-м месте.
12 января между коллективами «Спортинг» и «Порту» на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Примейры лиги 2018/19.
Противостояние завершилось нулевой ничьей, пишет regnum.ru.
Стартовые составы команд на матч:
«Спортинг»: Рибейро, Коатеш, Жефферсон, Матье, Гашпар, Фернандеш, Вендел, Гудель, Диаби, Нани, Дост.
«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Монтейро, Теллеш, Браими, Эррера, Перейра, Корона, Марега, Соареш.