Португалия: «Спортинг» назовет стадион в честь Роналду

Вторник, 09 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Спортинг» назовет стадион в честь Роналду

Лиссабонский «Спортинг» в ближайшее время может переименовать свой стадион.

«Спортинг» рассматривает переименование стадиона в честь РоналдуПо информации O Jogo, руководство клуба из столицы Португалии планирует добавить в название бренд Криштиану Роналду CR7, который начинал карьеру в «Спортинге».

Предполагается, что название стадиона будет иметь такой вид - José Alvalade CR7. В «Спортинге» таким шагом хотят привлечь внимание спонсоров и общественности, а также популяризировать свой бренд, пишет footballhd.ru.

Напомним, Роналду выступал за «Спортинг» до 2003 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

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