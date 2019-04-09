Португалия: «Спортинг» назовет стадион в честь Роналду

«Спортинг» рассматривает переименование стадиона в честь РоналдуПо информации O Jogo, руководство клуба из столицы Португалии планирует добавить в название бренд Криштиану Роналду CR7, который начинал карьеру в «Спортинге».

Предполагается, что название стадиона будет иметь такой вид - José Alvalade CR7. В «Спортинге» таким шагом хотят привлечь внимание спонсоров и общественности, а также популяризировать свой бренд, пишет footballhd.ru.

Напомним, Роналду выступал за «Спортинг» до 2003 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».