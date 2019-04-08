Португалия: «Спортинг» обыграл «Риу Аве»

Понедельник, 08 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Спортинг» обыграл «Риу Аве»

"Спортинг" на своем поле разгромил "Риу Аве" в матче 28-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Луис Фелипе (12-я минута), Бруно Фернандеш (36, с пенальти) и Вендел (54), пишет РИА Новости.

"Спортинг" набрал 61 очко и идет на третьем месте в таблице португальской примейры. "Львы" отстают от лидирующих "Бенфики" и "Порту" на 8 очков и опережают идущую четвертой "Брагу" на 3 балла.

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