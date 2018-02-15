Португалия: «Спортинг» постарается дойти до финала Лиги Европы

««Астана» - команда очень опасная и конкурентоспособная, хорошо играет дома. Мы никогда не тренировались на искусственном газоне, сегодня первая тренировка, постараемся показать все, что можем. Не буду заглядывать далеко, будем готовиться от игры к игре и стараться побеждать. Наша главная цель - выиграть чемпионат, но конкуренты попробуют взять максимум. В Лиге Европы же постараемся дойти до финала», - цитирует Жезуша championat.com.