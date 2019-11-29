Португалия: «Спортинг» разгромил ПСВ

Пятница, 29 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Спортинг» разгромил ПСВ

«Спортинг» разгромил ПСВ и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

В матче пятого тура группового раунда футбольной Лиги Европы португальский «Спортинг» на своём поле одержал разгромную победу над нидерландским ПСВ со счётом 4:0.

олевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Бруну Фернандеш. Ещё по мячу себе в актив записали защитник Жереми Матье и форвард Луис Фелипе.

В другом поединке тура в группе В австрийский ЛАСК на выезде оказался сильнее норвежского «Русенбурга» — 2:1, пишет russian.rt.com.

По результатам пяти туров «Спортинг» с 12 баллами в активе возглавляет турнирную таблицу своей группы, а ЛАСК, набрав 10 очков, идёт вторым. Оба коллектива уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

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