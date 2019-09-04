Португалия: «Спортинг» уволил главного тренера

Среда, 04 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Спортинг» уволил главного тренера

Голландский специалист Марсел Кейзер покинул пост главного тренера лиссабонского «Спортинга».

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Кейзер проработал в лиссабонском клубе почти год, выиграв два титула — Кубок Португалии и Кубок португальской лиги, однако результаты команды в последнее время оставляли желать лучшего — клуб в четырех турах португальского чемпионата один раз проиграл и один раз сыграл вничью, занимая пятую строчку в турнирной таблице.

Главным претендентом на роль нового главного тренера клуба считается Леонель Понтес, пишет bookmaker-ratings.ru.

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