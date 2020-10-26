Португалия: спортивное насилие в отношении детей не должно быть нормой

Согласно европейскому отчету, насилие в отношении детей в спорте считается естественным явлением в Португалии.

Помимо Португалии, в исследовании участвовали Греция, Италия и Кипр. Это было сделано не только для выявления возможных пробелов, но и для разработки онлайн-инструмента самооценки, позволяющего спортивным организациям определить, что можно улучшить с точки зрения политики защиты детей.

Отчет для Португалии, подготовленный Центром исследований социального вмешательства (CESIS), показывает, что «многие дети и семьи считают насилие естественным и неизбежным в спортивном контексте и не знают о своих правах или о том, куда обратиться за поддержкой».

«В ситуации насилия, с которыми сталкиваются детьми в контексте спортивных мероприятий, в основном психологическое и словесное насилие со стороны тренеров, членов семьи или других детей», говорят исследователи Ана Кардоза и Паула Каррилью .

Они добавляют, что «в большинстве спортивных организаций и семей дети не рассматриваются как обладатели прав» и что «считается, что дети, занимающиеся спортом, должны показывать результаты и доставлять удовлетворение этими результатами семье и тренеру».

Семьи также оказывают давление на детей, поскольку «рассматривают спорт не как деятельность, которая способствует благополучию и развитию (физическому, социальному и эмоциональному), но, прежде всего, как деятельность, которая создает чемпионов, победителей и, как следствие, приносит социальное признание и заметность».

Поэтому исследователи выступают за повышение уровня подготовки руководителей спортивных организаций, а также тренеров, чтобы эти люди знали, что означает Конвенция о правах ребенка, и признали, что дети имеют права.

В исследовании приняли участие 244 человека, в том числе 85 детей, 65 членов семей и 52 специалиста из спортивных организаций, а также еще 42 человека, связанных с соответствующими учреждениями.