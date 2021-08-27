Португалия: справка о знании компьютера - каждому

Правительство создало программу сертификации цифровых навыков португальцев.

Новый «сертификат цифровых навыков» - это мера, направленная на «содействие повышению цифровых навыков населения», нацеленная на всех взрослых, особенно безработных, зарегистрированных в IEFP, взрослых без цифровой грамотности и молодых людей без какой-либо профессии.

Посредством этого руководство намеревается «гарантировать гражданам предложение профессионального обучения в цифровой области» и «обеспечить признание, подтверждение и сертификацию компетенций, ранее приобретенных в цифровой сфере».

Эта мера будет охватывать, среди прочего, учебные центры IEFP, учебные заведения, сертифицированные Генеральным директоратом по вопросам занятости и трудовых отношений, а также сеть центров Qualifica.

Курсы будут организованы в виде «единиц компетенции», которые «могут быть разработаны отдельно, в рамках частичного или полного курса».

Сертификаты будут выдаваться правомочным гражданам «в электронной форме» и должны позволять проверять их подлинность с помощью буквенно-цифрового кода.

Что касается финансирования, то «эта программа подлежит финансированию сообщества», - определяет постановление, которое официально вступает в силу 28.08.2021.