Португалия: спрос на ноутбуки вырос на 70 процентов

После того, как правительство объявило, что занятия будут проводиться дистанционно, спрос на ноутбуки, периферийные устройства и другие офисные принадлежности на платформах онлайн-продаж резко вырос. Согласно данным OLX, сравнивая период с 01.04 по 25.01 с периодом с 26.01 по 02.02, зарегистрированный рост спроса составляет 70% на ноутбуки, 41% на планшеты и 43% на столы.

Что касается ноутбуков, то с точки зрения откликов на объявления за вышеупомянутый период районы с наибольшим ростом продаж - Фару (110%), Авейру (97%) и Коимбра (91%). Больше всего откликов на объявления об этих товарах получили районы Лиссабон, Порту и Сетубал.

По сравнению со средней объявленной ценой на этот предмет, стоимость упала на 1% - с 213,57 евро до 25 января до 211,14 евро после этой даты. Что касается предложения, то при сравнении указанных периодов увеличение составило 4%.

Спрос на планшеты резко вырос в Визеу (94%), Сантарене (84%) и Авейру (68%). Средняя цена на эти товары выросла на 11% - со 124,71 евро до 138,05 евро. Предложение выросло на 5%.

Что касается столов, то регионами с наибольшим увеличением спроса были Коимбра (68%), Брага (57%) и Порту (50%). Средняя цена этого товара снизилась на 2,7% - с 158,19 евро до 154,29 евро. Количество новых объявлений по этой статье выросло на 11%.