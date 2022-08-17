Португалия: спрос на услуги TVDE стремительно растет в Алгарве

Среда, 17 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: спрос на услуги TVDE стремительно растет в Алгарве

Как ни странно, из-за этого растут цены в Лиссабоне и Порту.

Спрос на поездки TVDE в Алгарве взлетел на 300%, а миграция многих водителей в южный регион приводит к повышению цен на проезд в Лиссабоне и Порту.

Поскольку туризм близок к допандемическому уровню, спрос на поездки TVDE резко вырос в южном регионе страны.

По оценкам трех основных платформ TVDE, работающих в Португалии - Uber, Bolt и Free Now, в Португалии работает на 30% больше транспортных средств, однако рост спроса намного превышает предложение, что иногда приводит к отсутствию услуг.

Запросы на услуги достигают 300% на юге страны , в то время как в Порту рост составляет более 80%, а в Лиссабоне - более 45% , подсчитывает официальный источник Free Now в Португалии.

Вице-президент Associação Nacional Movimento TVDE признает, что есть «некоторое движение водителей в Алгарве, особенно во время мероприятий», но подчеркивает, что нехватка свободных автомобилей связана с прекращением деятельности после пандемии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)