Португалия: спрос на услуги TVDE стремительно растет в Алгарве

Спрос на поездки TVDE в Алгарве взлетел на 300%, а миграция многих водителей в южный регион приводит к повышению цен на проезд в Лиссабоне и Порту.

Поскольку туризм близок к допандемическому уровню, спрос на поездки TVDE резко вырос в южном регионе страны.

По оценкам трех основных платформ TVDE, работающих в Португалии - Uber, Bolt и Free Now, в Португалии работает на 30% больше транспортных средств, однако рост спроса намного превышает предложение, что иногда приводит к отсутствию услуг.

Запросы на услуги достигают 300% на юге страны , в то время как в Порту рост составляет более 80%, а в Лиссабоне - более 45% , подсчитывает официальный источник Free Now в Португалии.

Вице-президент Associação Nacional Movimento TVDE признает, что есть «некоторое движение водителей в Алгарве, особенно во время мероприятий», но подчеркивает, что нехватка свободных автомобилей связана с прекращением деятельности после пандемии.