Португалия: спрос на жилье увеличивается в первые месяцы года

Четверг, 19 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: спрос на жилье увеличивается в первые месяцы года

Особой популярностью пользуются квартиры планировки Т2

Первые три месяца года ознаменовались общим ростом спроса на жилье по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Все типологии зарегистрировали рост спроса, особенно T2 (+18%), который стал самым востребованным.

Согласно данным Imovirtual, которые раскрывают исследование спроса на жилье по типологиям, после Т2 наиболее востребованной типологией в первом квартале года является Т3, которая занимала топ покупательских намерений в последнем квартале 2021 года. Т1 и , наконец, Т4.

Несмотря на такой порядок предпочтения, есть типологии, которые больше выделяются с точки зрения роста спроса: T2 - это те, у которых наибольший рост покупательских намерений (+18%), за ними следуют T1 (+16%), T4 (+14%). %) и Т3 (+13%).

Анализируя два основных мегаполиса, в Лиссабоне наблюдается снижение спроса на типологии T1 (-10%), T2 (-10%) и T3 (-7%) с небольшим увеличением спроса только в случае T4. (+5%).

В Порту, где Т2 и Т1 пользуются наибольшим спросом, наблюдается увеличение спроса на +27% на Т1, +22% на Т2, +4% на Т3 и +9% на Т4.

«Общее снижение спроса в Лиссабоне подтверждает тенденцию, которую мы наблюдаем в последние два года, повышенного интереса к внутренним районам и другим небольшим городам, но с большим динамизмом и возможностями. Как мы уже говорили, есть спрос на другие форматы качества жизни, связанные с преимуществами новой постпандемической социальной реальности», - анализирует Рикардо Фефербаум, генеральный директор Imovirtual.

Данные также показывают, что, принимая во внимание категорию имущества, типология T2 является наиболее востребованной в случае квартир, за ней следует типология T3. В случае с домами типология T3 является наиболее востребованной, за ней следует T4.

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