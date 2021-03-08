Португалия: спрос на жилье в феврале вырос на 62,9 процента

По данным исследования Imovirtual, в феврале и в абсолютном выражении средняя объявленная цена продажи недвижимости составила 349 208 евро. Это представляет собой незначительное увеличение - на 0,8% - по сравнению с предыдущим месяцем (346 503 евро), и 0,4% по сравнению с 347 676 евро, зафиксированными в феврале 2020 года.

Районом с наибольшим ростом цен по сравнению с предыдущим месяцем был Порту (+2%), на втором месте оказался Авейру с ростом на 1,6% по сравнению с январем 2021 года и +7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (наибольшее положительное отклонение).

По сравнению с предыдущим месяцем Бежа (-2,9%) продемонстрировала наибольшее снижение - с 141 810 до 137 669 евро. Однако, если сравнить с февралем 2020 года, рост составит +6,6%. Эвора показывает снижение на -2,6% по сравнению с январем 2021 года и -11,2% по сравнению с февралем 2020 года.

Что касается аренды, то в абсолютном выражении средняя цена, объявленная в феврале 2021 года, составляет 1004 евро. В январе 2020 года эта цифра была установлена ​​на уровне 1005 евро (-0,1%), а в феврале 2020 года - 1175 евро (-14,6%).

«Рынок недвижимости с точки зрения продаж остается минимально стабильным и без значительных колебаний по сравнению с предыдущими периодами. Спрос на жилье продолжает расти, доказывая, что большинство людей начали придавать большее значение своему дому и той роли, которую он может иметь для повседневного благополучия», - считает Рикарду Фефербаум, генеральный директор Imovirtual.