Португалия: спрос на жилищные кредиты падает

Спрос на жилищные кредиты снизился в последнем квартале года из-за снижения потребительского доверия и повышения процентных ставок, согласно январскому обзору банковского кредитного рынка Банка Португалии.

Также в ближайшие месяцы банки ожидают снижения спроса со стороны физических лиц, которое будет «особенно акцентировано в сегменте жилья», говорится в обзоре.

Что касается компаний, банки сообщили о небольшом снижении спроса со стороны малых и средних компаний (МСП) и на долгосрочные кредиты.

С другой стороны, компании увеличили спрос на краткосрочные кредиты из-за «возросших потребностей в финансировании товарно-материальных запасов и оборотного капитала, а также в рефинансировании или пересмотре долга в случае МСП».

Что касается кредитного предложения, банки говорят, что оно несколько более ограничительно для частных клиентов в сфере жилищных кредитов и малого и среднего бизнеса.

Банки обосновывают это восприятием рисков, связанных с ситуацией и общеэкономическими перспективами.

Банкиры говорят о незначительном увеличении спреда (маржи коммерческой прибыли банков) по кредитам с более высоким риском, особенно по жилищным. Компании также ссылаются на небольшое увеличение спредов по кредитам с более высоким риском и на то, что требуемые гарантии, сумма и срок погашения кредитов являются более строгими.