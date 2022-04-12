Португалия: спрос на жилищные кредиты продолжит расти

Согласно обзору кредитного рынка, опубликованному Банком Португалии, во втором квартале ожидается «небольшой рост спроса на жилищные кредиты».

1 апреля вступили в силу новые рекомендации Банка Португалии в отношении сроков погашения ипотечных кредитов.

Максимальные сроки контрактов сократились до 40 лет (для лиц старше 30 лет), до 35 лет (для клиентов старше 35 лет) и до 37 лет (для тех, кому от 30 до 35 лет).

Несмотря на принятое решение регулятора, сектор заявляет, что не ожидает изменений в критериях предоставления кредита семьям и должен сохранить политику, которой придерживался до сих пор.

Финансовые учреждения также ожидают, что спрос на потребительские кредиты продолжит расти в ближайшие месяцы.

Банки также ожидают увеличения спроса на краткосрочные кредиты, особенно со стороны малого и среднего бизнеса.