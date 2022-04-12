Португалия: спрос на жилищные кредиты продолжит расти
Правила выдачи жилищных кредитов ужесточились, но банки ожидают, что спрос будет увеличиваться.
Согласно обзору кредитного рынка, опубликованному Банком Португалии, во втором квартале ожидается «небольшой рост спроса на жилищные кредиты».
1 апреля вступили в силу новые рекомендации Банка Португалии в отношении сроков погашения ипотечных кредитов.
Максимальные сроки контрактов сократились до 40 лет (для лиц старше 30 лет), до 35 лет (для клиентов старше 35 лет) и до 37 лет (для тех, кому от 30 до 35 лет).
Несмотря на принятое решение регулятора, сектор заявляет, что не ожидает изменений в критериях предоставления кредита семьям и должен сохранить политику, которой придерживался до сих пор.
Финансовые учреждения также ожидают, что спрос на потребительские кредиты продолжит расти в ближайшие месяцы.
Банки также ожидают увеличения спроса на краткосрочные кредиты, особенно со стороны малого и среднего бизнеса.