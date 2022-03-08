Португалия. Спрос на золотые визы упал до 42 млн евро

Вторник, 08 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия. Спрос на золотые визы упал до 42 млн евро

Согласно данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), инвестиции в феврале снизились на 19,6%.

По отношению к январю, когда привлеченная сумма достигла 48 млн евро, снижение составило 12,5%.

Во втором месяце года было выдано 94 «золотых» визы (столько же, сколько и в январе), из них 69 на приобретение недвижимости (41 на городскую реконструкцию) и 25 по критерию перевода капитала.

В феврале была выдана 21 золотая виза в США, 13 в Китай, семь в Индию, еще семь в Бразилию и шесть в Ливан.

В прошлом месяце воссоединившимся членам семьи было выдано 100 видов на жительство, а за год - 205.

За первые два месяца года инвестиции, привлеченные через ARI, составили 90,1 млн евро, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2021 года.

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