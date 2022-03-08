Португалия. Спрос на золотые визы упал до 42 млн евро

По отношению к январю, когда привлеченная сумма достигла 48 млн евро, снижение составило 12,5%.

Во втором месяце года было выдано 94 «золотых» визы (столько же, сколько и в январе), из них 69 на приобретение недвижимости (41 на городскую реконструкцию) и 25 по критерию перевода капитала.

В феврале была выдана 21 золотая виза в США, 13 в Китай, семь в Индию, еще семь в Бразилию и шесть в Ливан.

В прошлом месяце воссоединившимся членам семьи было выдано 100 видов на жительство, а за год - 205.

За первые два месяца года инвестиции, привлеченные через ARI, составили 90,1 млн евро, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2021 года.