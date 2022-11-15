Португалия среди 20 стран с лучшими климатическими показателями

Португалия улучшила свои позиции в Индексе эффективности изменения климата. В таблице, относящейся к 2023 году, она занимала 14 место среди 59 стран, что выше 16 места, достигнутого в предыдущем году.

Португалия улучшила свои выбросы загрязняющих газов, которые в настоящее время оцениваются как средние, что позволило этой категории подняться на 16 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг страны также является средним по остальным трем оцениваемым критериям: использование энергии, возобновляемая энергетика и климатическая политика.

Прекращение использования угля для производства электроэнергии в 2021 году стало «значительным улучшением». Что касается климатической политики, несмотря на ужесточение Закона о климате, ему «не хватает амбициозности в некоторых аспектах», например, тот факт, что субсидии на ископаемые виды топлива, как ожидается, прекратятся только в 2030 году.

Также указывается, что выбросы, связанные с транспортом, продолжают расти, несмотря на запланированные инвестиции в общественный транспорт.

Отсутствие поддержки для расширения устойчивого сельского хозяйства или предотвращения лесных пожаров также подвергается критике.

Авторами оценок стали Франсишку Феррейра и Педро Нуньеш из Zero, а также Лаура Карвалью из Quercus, которые участвовали в подготовке Индекса.

У этого индекса есть особенность: первые три места, единственные, которые соответствуют «очень высокому» показателю, пустуют. Это связано с тем, что они зарезервированы для стран, чьи показатели соответствуют цели удержания глобального потепления на уровне ниже 1,5ºC, и ни одна из оцениваемых стран не соответствует этому критерию.

Страна с лучшим рейтингом, Дания, оказывается на четвертом месте в той же категории, что и Португалия, то есть обе имеют «высокие» показатели.