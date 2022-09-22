Португалия: среди 62 млн миллионеров мира 159 тысяч португальцев

Согласно отчету Credit Suisse Global Wealth Report 2022, опубликованному во вторник, около 159 000 португальцев имели активы на сумму более 1 миллиона долларов США на конец прошлого года, входящие в ограниченный клуб из 62 миллионов миллионеров по всему миру.

По сравнению с 2020 годом число португальских миллионеров сократилось примерно на 10 000 человек, что означает сокращение примерно на 6% за один год - против роста на 9%, зарегистрированного во всем мире.

Согласно отчету швейцарского инвестиционного банка, состояние каждого из более чем 8,3 млн взрослых португальцев в среднем превышает 154 тысячи долларов (154 тысячи евро), что на 8% больше, чем в предыдущем году. и выше среднего мирового показателя в 87,5 тыс. долларов.

В начале десятилетия среднее состояние португальца составляло 52 400 долларов США.

При этом состояние подавляющего большинства взрослых португальцев оценивается в пределах от 10 000 до 100 000 долларов США (43,8%) и от 100 000 до 1 миллиона долларов США (31,3%).

Исследование Credit Suisse показывает, что количество людей в нижней части пирамиды богатства (с активами до 100 000 долларов США) сократилось, а наверху (с состоянием выше 100 000 долларов США) увеличилось.

Несмотря на мировую рецессию, швейцарский банк продолжает прогнозировать рост состояния в течение следующих пяти лет.

«Мы ожидаем, что к 2026 году мировое богатство увеличится на 169 миллиардов долларов, что в совокупности составит 36%», - отмечают аналитики Credit Suisse, предсказывая, что средний уровень благосостояния на одного взрослого человека к 2024 году превысит порог в 100 тысяч долларов, а число миллионеров превысит 87 миллионов в ближайшие пять лет.