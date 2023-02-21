Португалия среди худших в ЕС по гимнастической нагрузке на граждан

Финляндия была страной с самым высоким рейтингом, где менее 20% взрослых не выполнили рекомендации ВОЗ, в то время как Португалия оказалась в противоположной крайности: более 45% взрослых не выполнили советы медиков.

Согласно отчету, опубликованному 17 февраля, более чем каждый третий взрослый в Европейском союзе не соблюдает рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении физической активности, а Португалия занимает худшее место из 27 стран.

В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) делается вывод о том, что в 2016 г. 35,4% взрослых в 27 странах Европейского Союза были недостаточно активны в соответствии с критериями.

Напомним, что ВОЗ рекомендует не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю.

Из 27 государств-членов ЕС Финляндия была страной с самым высоким рейтингом, где менее 20% взрослых не соответствовали рекомендациям ВОЗ, в то время как Португалия находилась в противоположной крайности, где более 45% взрослых не соответствовали рекомендациям.

В отчете также приводятся данные последнего Евробарометра, согласно которым только четверо из 10 взрослых (38%) в ЕС занимались физическими упражнениями или спортом хотя бы раз в неделю в 2022 году, и только 6% занимались этим пять раз в неделю.

Кроме того, почти половина (45%) взрослых признались, что они никогда не тренируются и не занимаются спортом, несмотря на то, что физическая активность является одним из самых важных вещей, которые вы можете сделать для улучшения своего физического и психического здоровья, самочувствия и борьбы со стрессом.

Португалия, наряду с Италией и Францией, вошла в число государств-членов ЕС с самым низким уровнем физической активности среди подростков, в отличие от таких стран, как Словакия, Словения, Нидерланды или Болгария.