Португалия среди лидеров ЕС по росту цен на жилье

Португалия третья в списке стран Евросоюза с наибольшим ростом цен на жилплощадь в первом квартале года. Об этом сообщает издание I Journal со ссылкой на Евростат.



Согласно официальным данным, цены на жилье в Португалии увеличились на 9,2%. Больший рост показали лишь две страны — Венгрия (11,3%) и Чехия (9,4%).



По данным Евростатата, снижение цен на жилье в Евросоюзе зафиксировано лишь в Италии. Там цены на квадратные метры в среднем упали на 0,8%. В среднем по ЕС цены на жилье выросли в первом квартале на 4%.