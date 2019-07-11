Португалия среди лидеров ЕС по росту цен на жилье

Четверг, 11 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия среди лидеров ЕС по росту цен на жилье

В среднем по Евросоюзу цены на жилье выросли в первом квартале на 4%.

Португалия третья в списке стран Евросоюза с наибольшим ростом цен на жилплощадь в первом квартале года. Об этом сообщает издание I Journal со ссылкой на Евростат.


Согласно официальным данным, цены на жилье в Португалии увеличились на 9,2%. Больший рост показали лишь две страны — Венгрия (11,3%) и Чехия (9,4%).

По данным Евростатата, снижение цен на жилье в Евросоюзе зафиксировано лишь в Италии. Там цены на квадратные метры в среднем упали на 0,8%. В среднем по ЕС цены на жилье выросли в первом квартале на 4%.

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