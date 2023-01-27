Португалия среди лидеров по производству зеленой энергии

При этом ценность поддерживается в основном за счет производства энергии ветра и гидроэлектростанций.

Производство и потребление электроэнергии из возобновляемых источников энергии в ЕС увеличилось в период с 2020 по 2021 год. Среди государств ЕС Португалия занимает четвертое место среди стран, чье потребление электроэнергии происходит в основном из возобновляемых источников.

Согласно данным, опубликованным 27 января Евростатом, помимо роста производства на 5%, за этот период также выросло валовое потребление электроэнергии благодаря восстановлению экономики, свидетельствующему о снятии ограничений против COVID-19.

В целом доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении электроэнергии в ЕС увеличилась всего на 0,1 процентного пункта (п. п.), с 37,4% в 2020 году до 37,5% в 2021 году.

По данным Европейского статистического управления, на долю ветра и гидроэнергетики приходится более двух третей всего электричества, произведенного из возобновляемых источников (37% и 32% соответственно) в ЕС. Оставшаяся треть электроэнергии приходится на солнечную энергию (15%), твердое биотопливо (7%) и другие возобновляемые источники (8%).

«Солнечная энергия является самым быстрорастущим источником: в 2008 году на ее долю приходилось лишь 1% электроэнергии, потребляемой в ЕС», - отмечает Евростат.

Португалия возглавляет список по анализу потребления электроэнергии из возобновляемых источников среди 27 государств ЕС. Согласно данным, 58,4% от общего объема электроэнергии, потребляемой в стране, поступает из возобновляемых источников, что увеличивается за счет производства энергии ветра и воды.

Тем не менее, этой цифры недостаточно, чтобы превзойти Австрию и Швецию, где три четверти электроэнергии поступает из возобновляемых источников - 76,2% и 75,7%. На третьем месте Дания ( 62,6%), затем идут Португалия и Хорватия (53,5%).

На другом конце шкалы самые низкие доли возобновляемой электроэнергии были зарегистрированы на Мальте (9,7%), Венгрии (13,7%), Люксембурге (14,2%), Чехии (14,5%) и на Кипре (14,8%).