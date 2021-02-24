Португалия среди самых популярных направлений для британцев

Авиапкомпании отметили, что у них наблюдается рост спроса на 600% на поездки в такие страны, как Испания, Португалия и Греция.

При этом премьер-министр Борис Джонсон не назначил дату, когда можно будет выезжать за границу без уважительных причин.

В опубликованном плане написано, что запрет на выезд за границу и ограничения на въезд в Великобританию сохранятся как минимум до 17 мая, но Джонсон рассчитывает получить отчет до 12 апреля с мерами, позволяющими возобновить воздушное сообщение.

Одним из способов может быть международно признанная система паспортов вакцины против COVID-19, которую Соединенное Королевство намерено продвигать в ходе председательства в G7 в этом году, хотя премьер-министр Великобритании признал, что эта идея поднимает «сложные» этические вопросы.

Правительство признает, что «пытается внедрить систему, которая позволяет вакцинированным лицам с большей свободой путешествовать за границу», но также заявляет, что «любая система этого типа потребует времени для внедрения» и что это будет зависеть от исследований по эффективности вакцин.

Помимо запрета на отдых или поездок за границу без уважительной причины, 33 страны, включая Португалию, не имеют прямых рейсов в Соединенное Королевство из-за повышенного риска передачи вируса, вызывающего COVID-19.