Португалия среди самых популярных направлений для британцев

Среда, 24 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия среди самых популярных направлений для британцев

Авиаперевозчики easyJet и Jet2.com объявили, что у них наблюдается резкое увеличение спроса на билеты в Португалию.

Авиапкомпании отметили, что у них наблюдается рост спроса на 600% на поездки в такие страны, как Испания, Португалия и Греция.

При этом премьер-министр Борис Джонсон не назначил дату, когда можно будет выезжать за границу без уважительных причин.

В опубликованном плане написано, что запрет на выезд за границу и ограничения на въезд в Великобританию сохранятся как минимум до 17 мая, но Джонсон рассчитывает получить отчет до 12 апреля с мерами, позволяющими возобновить воздушное сообщение.

Одним из способов может быть международно признанная система паспортов вакцины против COVID-19, которую Соединенное Королевство намерено продвигать в ходе председательства в G7 в этом году, хотя премьер-министр Великобритании признал, что эта идея поднимает «сложные» этические вопросы.

Правительство признает, что «пытается внедрить систему, которая позволяет вакцинированным лицам с большей свободой путешествовать за границу», но также заявляет, что «любая система этого типа потребует времени для внедрения» и что это будет зависеть от исследований по эффективности вакцин.

Помимо запрета на отдых или поездок за границу без уважительной причины, 33 страны, включая Португалию, не имеют прямых рейсов в Соединенное Королевство из-за повышенного риска передачи вируса, вызывающего COVID-19.

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