Португалия среди стран, экспортирующих больше всего в еврозоне

В июне еврозона зарегистрировала положительное сальдо торговли товарами с остальным миром в размере 18,1 млрд евро по сравнению с 20 млрд за тот же период,

Согласно данным, опубликованным Евростатом. Португалия входит в число стран, наиболее продаваемых за границу, с ростом почти на 30%.

Согласно первым оценкам официального статистического управления ЕС, экспорт товаров из ЕС в остальной мир в июне прошлого года достиг 209,9 млрд евро, что на 23,8% больше по сравнению с июнем 2020 года (169,6 млрд евро) за месяц. пострадали от мер, введенных государствами-членами для борьбы с Covid-19 ».

В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года все государства-члены зафиксировали значительный рост экспорта за пределы сообщества . Наибольший рост был зарегистрирован на Мальте (+ 65,4%), Греции (+ 47,3%) и Кипре (+ 45,7%). Уже Португалия стала седьмой страной в этом списке, с увеличением почти 30% экспорта за пределы Европейского Союза в июне.

Однако импорт из остального мира также продемонстрировал сильный рост, даже выше, на 28,2%, с 149,6 млрд в июне прошлого года до 191,8 млрд в июне этого года. Положительное сальдо торгового баланса в зоне евро составляло 18,1 млрд, что все еще ниже значения, зарегистрированного годом ранее (20 млрд).

В Европейском союзе в целом первые оценки Евростата указывают на положительное сальдо внешней торговли товарами с остальным миром в размере 14,8 млрд евро, которое в июне 2020 года, как и валютное пространство, достигло 20 млрд.